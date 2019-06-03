Зеленський: Територією і суверенітетом України торгувати не збираємося



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Президент анонсував відновлення переговорів щодо Донбасу

Тристоронню контактну групу з переговорів знову очолив Леонід Кучма

Україна збирається відновити переговорний процес щодо припинення війни на Донбасі у нормандському форматі і розблокувати Мінський процес.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з другим президентом Леонідом Кучмою, якого було призначено представником президента в Тристоронній контактній групі в Мінську.

«У нас є конкретні пропозиції, у нас немає багато років на припинення війни і на продовження Мінську. Я хочу, щоб всі ці пропозиції були об’єднані зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту. Ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається», - наголосив він.

Також Зеленський зазначив, що 5 червня відбудеться перша зустріч Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.