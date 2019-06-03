  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський: Територією і суверенітетом України торгувати не збираємося

    • Розсилка
    <p>Президент анонсував відновлення переговорів щодо Донбасу</p> - Зеленський: Територією і суверенітетом України торгувати не збираємося

    Президент анонсував відновлення переговорів щодо Донбасу

    Тристоронню контактну групу з переговорів знову очолив Леонід Кучма

    Україна збирається відновити переговорний процес щодо припинення війни на Донбасі у нормандському форматі і розблокувати Мінський процес.

    Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з другим президентом Леонідом Кучмою, якого було призначено представником президента в Тристоронній контактній групі в Мінську.

    ee00f69bb21782e36b3cb9f764b5535e_1559558600_extra_large_01.

    «У нас є конкретні пропозиції, у нас немає багато років на припинення війни і на продовження Мінську. Я хочу, щоб всі ці пропозиції були об’єднані зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту. Ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається», - наголосив він.

    Також Зеленський зазначив, що 5 червня відбудеться перша зустріч Тристоронньої контактної групи.

    Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

    Замість Кучми українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.

    бойовики на Донбасі Леонід Кучма незалежність Володимир Зеленський Україна президент суверенитет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ