У Зеленського придумали, як погасити протести проти продажу землі. Звернення президента



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Президент Володимир Зеленський 11 листопада зробив заяву щодо ринку землі

Зеленський запевнив, що іноземці та іноземні компанії отримають змогу купувати українську землю лише за результатами всеукраїнського референдуму

У законопроект щодо ринку землі буде внесено пункт, згідно з яким іноземці отримають право купувати українські землі, земельні ділянки, тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу на всеукраїнському референдумі. Найближчим часом Верховна Рада України розробить і ухвалить закон, який встановить види і механізми такого референдуму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні сьогодні, 11 листопада.

Президент нагадав, що невдовзі Верховна Рада розглядатиме питання щодо впровадження в Україні ринку землі.

«Я розумію, питання дуже чутливе для людей. Нашим гаслом було: зробимо це разом. І ми завжди обіцяли, що важливі питання будемо вирішувати разом з вами. Тому прийнято наступне рішення: між 1-м та 2-м читанням у діючий проект закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами.

Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі, земельні ділянки, тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі. Найближчим часом Верховна Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму, і нарешті надасть право українцям вирішувати долю того чи іншого дуже важливого питання», - заявив Зеленський.

Також нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр України Гончарук назвав 4 законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі.

Зазначимо, що сьогодні, 11 листопада,на акції протесту проти впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів