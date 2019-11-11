Відкриття ринку землі: аграрії на знак протесту перекрили дороги у 13 областях
Протестувальники вимагають, щоб відстрочили законопроекти, які стосуються землі та провели всенародний земельний референдум
Сьогодні, 11 листопада,на акції протесту проти впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів.
Зазначається, що наразі акції відбуваються на магістралях Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Тернопільської, Кіровоградської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської, Одеської, Полтавської, Волинської, Рівненської, Львівської областей.
У Черкаській області: автошлях М05, поблизу м.Жашків (поворот на с. Тихий Хутір); автошлях Е95, пост поліції поблизу м.Умань.
У Чернігівській області: автодорога М01, с. Кіпті Козелецького району.
У Тернопільській області: автошлях М19, Горішньовигнанська сільська рада, Чортківськогор-ну (біля старої нафтобази).
У Кіровоградській області: автошлях М12, за 10 км від м.Новоархангельськ.
У Миколаївській області: Автошлях М14 (Київ - Херсон). Окружна м. Миколаєва (біля повороту на стару дорогу до м. Снігурівка).
У Хмельницькій області: автошлях Е50, с.Прибузьке.
У Вінницькій області: автошлях біля с. Махнівка (на перехресті), Козятинський район; автошлях Р36, смт Шпиків Тульчинського району; автошлях поблизу с. Писарівка Вінницького району.
У Житомирській області: автошлях М21, с. Осикове Бердичівський р-н.
У Одеській області: автошлях М05, Е 95, с.Демидове.
У Полтавській області:автошлях М03, с. Марянівка, Великобачаганський район; автошлях М03, с. Чутово.
У Волинській області: автошлях М19, Т0311, с. Вербка, Володимиро-Волинський р-н.
У Рівненській області: с. Дядьковичі, шлях М06, Т1806. У Львівській області: автодорога Н17, с. Малі Підліски, Жовківський р-н.
Як відомо, Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про ринок землі і передав його на розгляд до Верховної Ради.
20 вересня з'явився текст законопроєкту про ринок землі.
Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня.
Також Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.
Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.
За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд доларів щорічно.