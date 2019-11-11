Відкриття ринку землі: аграрії на знак протесту перекрили дороги у 13 областях



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11 листопада в Україні пройшли протести проти закону про ринок землі

Протестувальники вимагають, щоб відстрочили законопроекти, які стосуються землі та провели всенародний земельний референдум

Сьогодні, 11 листопада,на акції протесту проти впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів.

Зазначається, що наразі акції відбуваються на магістралях Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Тернопільської, Кіровоградської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської, Одеської, Полтавської, Волинської, Рівненської, Львівської областей.

У Черкаській області: автошлях М05, поблизу м.Жашків (поворот на с. Тихий Хутір); автошлях Е95, пост поліції поблизу м.Умань.

У Чернігівській області: автодорога М01, с. Кіпті Козелецького району.

У Тернопільській області: автошлях М19, Горішньовигнанська сільська рада, Чортківськогор-ну (біля старої нафтобази).

У Кіровоградській області: автошлях М12, за 10 км від м.Новоархангельськ.

У Миколаївській області: Автошлях М14 (Київ - Херсон). Окружна м. Миколаєва (біля повороту на стару дорогу до м. Снігурівка).

У Хмельницькій області: автошлях Е50, с.Прибузьке.

У Вінницькій області: автошлях біля с. Махнівка (на перехресті), Козятинський район; автошлях Р36, смт Шпиків Тульчинського району; автошлях поблизу с. Писарівка Вінницького району.

У Житомирській області: автошлях М21, с. Осикове Бердичівський р-н.

У Одеській області: автошлях М05, Е 95, с.Демидове.

У Полтавській області:автошлях М03, с. Марянівка, Великобачаганський район; автошлях М03, с. Чутово.

У Волинській області: автошлях М19, Т0311, с. Вербка, Володимиро-Волинський р-н.

У Рівненській області: с. Дядьковичі, шлях М06, Т1806. У Львівській області: автодорога Н17, с. Малі Підліски, Жовківський р-н.

Як відомо, Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про ринок землі і передав його на розгляд до Верховної Ради.

20 вересня з'явився текст законопроєкту про ринок землі.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня.

Також Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд доларів щорічно.