Москаль: Україну примушують до виборів на Донбасі, як колись Молдову примусили погодитися на вибори у Придністров’ї



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Якщо ми підписали дурницю в Мінську, що спочатку вибори, а потім контроль над кордоном, це шлях в нікуди, - Москаль

Якщо вибори в ОРДЛО будуть проводити, то з нинішніх партій в органи самоврядування «ДНР» та «ЛНР» можуть піти ОПЗЖ чи Опоблок, - ексголова Луганської ОДА

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласної державної адміністрації вважає, що у найближчі роки не можна проводити вибори на нинішніх окупованих територіях Донбасу. Таку думку колишній посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Москаля, якщо вибори в ОРДЛО таки будуть проводити, то з нинішніх політичних партій у вибрані органи місцевого самоврядування «ДНР» та «ЛНР» можуть піти ОПЗЖ чи Опоблок. «Ось ці партії там сприймають, от вам і відповідь», - говорить політик.

Москаль вважає, що ситуація з виборами на нинішніх окупованих територіях зайшла в глухий кут. «Якщо ми підписали дурницю в Мінську, що спочатку вибори, а потім контроль над кордоном, це шлях абсолютно в нікуди. Нас примушують так само, як колись Молдову. З 1991 року офіційний Кишинів не може зайти в Придністров’я. Він не може повернути цей регіон до складу Молдови», - наголосив Москаль.

Колишній посадовець вважає, що Україні потрібен постійний представник президента з врегулювання конфлікту на Донбасі, який буде їздити у Донецьк, Луганськ та Київ. «Бо нині є так, що ніхто з посадовців не були ані в Луганську, ані в Донецьку, а кричать з телевізора, що Донбас-наш. Тож хай буде людина, яка матиме дипломатичний паспорт і матиме можливість заїжджати всюди, її ніде не заарештують. Це найбільш прийнятний варіант. Такий високопосадовець зможе поїхати в Москву чи в Луганськ, чи в Донецьк і доповісти реальну ситуацію президентові», - вважає Москаль.

Колищній голова Луганської облдержадміністрації зазначає, що на окупованих територіях «море побутових питань газу, води, світла, документів». «От такий представник, про якого я кажу, мав би ці питання врегульовувати», - стверджує Москаль.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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