Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви, - ЗМІ



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Готується і зустріч з Трампом, але її формат поки не визначений

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Варшави зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії, Литви, і, як вже раніше повідомлялося, з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на власні джерела.

Співрозмовник видання повідомив, що Зеленський 31 серпня зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і представниками парламенту. У планах Зеленського також зустрічі з бізнесменами та представниками української громади.

1 вересня, крім візиту на церемонію з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, президент України планує низку зустрічей. За словами джерела, зустрічі з лідерами Грузії, Бельгії та Литви вже затверджені, є ймовірність, що президент зустрінеться і з представниками інших країн.

Що стосується зустрічі з Трампом, то вона готується, але її формат поки неясний.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час свого візиту в Україну заявив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським 1 вересня у Варшаві.

Раніше заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що під час зустрічі у Варшаві лідери підпишуть низку документів.