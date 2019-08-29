  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви, - ЗМІ

    • Розсилка
    Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви, - ЗМІ

    Готується і зустріч з Трампом, але її формат поки не визначений

    Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Варшави зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії, Литви, і, як вже раніше повідомлялося, з президентом США Дональдом Трампом.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на власні джерела.

    Співрозмовник видання повідомив, що Зеленський 31 серпня зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і представниками парламенту. У планах Зеленського також зустрічі з бізнесменами та представниками української громади.

    1 вересня, крім візиту на церемонію з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, президент України планує низку зустрічей. За словами джерела, зустрічі з лідерами Грузії, Бельгії та Литви вже затверджені, є ймовірність, що президент зустрінеться і з представниками інших країн.

    Що стосується зустрічі з Трампом, то вона готується, але її формат поки неясний.

    Нагадаємо, радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час свого візиту в Україну заявив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським 1 вересня у Варшаві.

    Раніше заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що під час зустрічі у Варшаві лідери підпишуть низку документів.

    США Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Олена Зеркаль радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ