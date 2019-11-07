Зеленський уповноважив Маркарову підписати угоду з Європейським інвестиційним банком щодо кредиту для підприємців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксані Маркаровій доручили підписати угоду з Європейським інвестбанком щодо залучення кредиту для малого і середнього бізнесу

Напередодні Володимир Зеленський обговорив із віцепрезидентом ЄІБ Вазілом Гудаком спільні проєкти, спрямовані на відновлення доріг на Донбасі

Президент Володимир Зеленський уповноважив міністерку фінансів Оксану Маркарову підписати угоду з Європейським інвестиційним банком щодо залучення кредиту для малого і середнього бізнесу. Про це йдеться в розпорядженні президента №378 від 7 листопада.

«Уповноважити міністра фінансів Оксану Маракарову на підписання Листа про внесення змін №2 до Фінансової угоди (проєкт» Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній із середнім рівнем капіталізації») між Україною та Європейським інвестиційним банком», - сказано в розпорядженні.

Як повідомлялось, раніше президент Володимир Зеленський обговорив із віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вазілом Гудаком спільні проєкти, спрямовані на відновлення доріг на Донбасі.