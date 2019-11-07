Зеленський уповноважив Маркарову підписати угоду з Європейським інвестиційним банком щодо кредиту для підприємців
Напередодні Володимир Зеленський обговорив із віцепрезидентом ЄІБ Вазілом Гудаком спільні проєкти, спрямовані на відновлення доріг на Донбасі
Президент Володимир Зеленський уповноважив міністерку фінансів Оксану Маркарову підписати угоду з Європейським інвестиційним банком щодо залучення кредиту для малого і середнього бізнесу. Про це йдеться в розпорядженні президента №378 від 7 листопада.
«Уповноважити міністра фінансів Оксану Маракарову на підписання Листа про внесення змін №2 до Фінансової угоди (проєкт» Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній із середнім рівнем капіталізації») між Україною та Європейським інвестиційним банком», - сказано в розпорядженні.
Як повідомлялось, раніше президент Володимир Зеленський обговорив із віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вазілом Гудаком спільні проєкти, спрямовані на відновлення доріг на Донбасі.