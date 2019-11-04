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    Маркарова: бюджет-2020 прийнятий до другого читання із доопрацюванням

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    Глава Мінфіну України Оксана Маркарова - Маркарова: бюджет-2020 прийнятий до другого читання із доопрацюванням
    Глава Мінфіну України Оксана Маркарова

    В уряді опрацювали висновки Верховної Ради щодо проєкту державного бюджету на 2020 рік

    У неділю, 3 листопада, Кабінет міністрів провів позачергове засідання, на якому, зокрема, було прийнято до другого читання державний бюджет на 2020 рік.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «Ми прийняли проєкт бюджету-2020 до другого читання, обробивши висновки Верховної Ради. З огляду на рішення РНБО та комісії з розподілу коштів на інвестиційні проекти, Бюджет прийнятий із доопрацюванням. Ми завершимо та швидше передамо документ до Верховної Ради. Для нас важливий широкий діалог із нашими колегами в парламенті та президентом, тому з завтрашнього дня (4 листопада, ред.) ми будемо обговорювати проєкт бюджету», - заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

    Вона також додала, що, «звичайно, після подачі ми представимо людям головний фінансовий документ країни».

    Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.

    Також уряд оголосив конкурси на ряд державних посад.

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