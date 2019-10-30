Мінфін залучив 1,57 млрд грн від продажу державних облігацій



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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 жовтня, до державного бюджету залучено 1,57 млрд грн

Міністерство фінансів України залучило 1,57 мільярда гривень від продажу державних облігацій. Про це повідомила у Facebook глава Мінфіну Оксана Маркарова.

«Ми мали можливість сьогодні запозичити більше, але зробили вибір на користь активного зниження вартості. Залучили 1,57 млрд гривень, більшість в 2-річні ОВДП», — написала Маркарова.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 жовтня 2019 року, до державного бюджету залучено 1 574 101 119,57 грн», — йдеться у звіті на сайті Мінфіну.

Маркарова також повідомила, що середньозважені ставки дохідності склали:

за 3-місячними ОВДП — 15,35%;

за 1-річними ОВДП — 14,27%; (зниження на 53 бп);

за 2-річними ОВДП — 14,64% (зниження на 46 бп)

До слова, у вересні обсяг державного і гарантованого державою боргу зріс у доларовому еквіваленті на 1,03 мільярда доларів (1,3%) - до 82,95 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що уряд до кінця року має віддати 80,3 млрд грн боргів.

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