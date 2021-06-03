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    Уряд може ввести нові податки при купівлі квартир

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    Уряд може ввести нові податки при купівлі квартир
    Фото: з відкритих джерел

    У документі також пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%

    Уряд пропонує обкласти податком на додану вартість операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків. Про це йдеться у законопроєкті № 5600 з поправками до Податкового кодексу, який зареєстрували у Раді 2 червня.

    Документ вводить, серед іншого, оподаткування ПДВ першої поставки житла.

    Зазначається, що перша поставка житла означає першу передачу готового нового житла у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника.

    Крім цього, у документі є пункт, яким пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%.

    Тим часом, Верховна Рада 3 червня схвалила в другому читанні законопроєкт №4184 про так званий «податок на Google». Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.

    «За» проголосували 283 нардепи.

    Закон скасовує податок на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він стримує розвиток рекламних послуг.

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    Теги: Верховна Рада податки Google закон ПДВ уряд
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    Уряд може ввести нові податки при купівлі квартир