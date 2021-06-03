Уряд може ввести нові податки при купівлі квартир

У документі також пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%

Уряд пропонує обкласти податком на додану вартість операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків. Про це йдеться у законопроєкті № 5600 з поправками до Податкового кодексу, який зареєстрували у Раді 2 червня.

Документ вводить, серед іншого, оподаткування ПДВ першої поставки житла.

Зазначається, що перша поставка житла означає першу передачу готового нового житла у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника.

Крім цього, у документі є пункт, яким пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%.

Тим часом, Верховна Рада 3 червня схвалила в другому читанні законопроєкт №4184 про так званий «податок на Google». Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.

«За» проголосували 283 нардепи.

Закон скасовує податок на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він стримує розвиток рекламних послуг.