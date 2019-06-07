Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Богдана

Відповідь оприлюднена на сайті глави держави.

У ній Зеленський перелічив функції Адміністрації президента та її голови.

«Глава Адміністрації президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України», — зазначив президент, чим дав зрозуміти, що звільняти Богдана не планує.

Нагадаємо, Зеленський також відповів на петицію із вимогою піти у відставку, зазначивши, що він «непогано почувається» і не бачить причин залишати посаду.

Раніше повідомлялося, що петиція про відставку президента Володимира Зеленського зібрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду главою держави - як звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян».