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    Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Богдана

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    Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Богдана

    Президент не збирається відправляти Богдана у відставку

    Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із вимогою звільнити главу Адміністрації президента Андрія Богдана.

    Відповідь оприлюднена на сайті глави держави.

    У ній Зеленський перелічив функції Адміністрації президента та її голови.

    «Глава Адміністрації президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України», — зазначив президент, чим дав зрозуміти, що звільняти Богдана не планує.

    Нагадаємо, Зеленський також відповів на петицію із вимогою піти у відставку, зазначивши, що він «непогано почувається» і не бачить причин залишати посаду.

    Раніше повідомлялося, що петиція про відставку президента  Володимира Зеленського зібрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду главою держави - як звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

    Богдан Володимир Зеленський президент
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