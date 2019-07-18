Зеленський викликав «на килим» найбільшого «чорного лісоруба» на Харківщині



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Зеленський під час наради зателефонував Сисі, який, за словами одного з працівників лісгоспу, перебував у відрядженні в Києві

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Харкова викликав «на килим» чиновника, якого вважають причетним до незаконної вирубки лісу в Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Під час екстреної наради директор ДП Жовтневий лісгосп Руслан Чагаровський повідомив, що за результатами ревізії 10% території лісу встановлено, що збитки від незаконних дій становлять 80 млн грн.

За прогнозами, після повної перевірки ця цифра перевищить 200 млн грн.

Голова лісгоспу доповів президенту, що за незаконною вирубкою дубів в області стоїть глава Гутянського лісгоспу Віктор Сиса.

«Наразі він найбільший «чорний лісоруб» на Харківщині… У мене з’явилася можливість наводити лад з приходом нової влади», – зазначив він.

Останнього в залі не виявилося.

Зеленський прямо під час наради особисто зателефонував Віктору Сисі, який, за словами свого заступника, перебуває у відрядженні в Києві.

«Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо. Ви в Києві? Зайдіть завтра в Офіс президента о десятій», — сказав Зеленський.

Наприкінці наради президент пригрозив лісникам звільненнями: «Прізвища — Сиса, Санін, Антипенко. Дуже прошу звернути особливу увагу і розібратися з цим питанням. Вам потрібно сісти за один стіл, з’ясувати і припинити вирубку лісу в Харківській області. Якщо ви цього не зможете зробити, то на ваших місцях з’являться інші люди».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на гелікоптері особисто оцінив масштаби незаконної вирубки лісових угідь на Харківщині.