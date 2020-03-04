Зеленський вирішив поміняти місцями Кулебу і Пристайка



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Дмитро Кулеба очолить МЗС, Вадим Пристайко стає віцепрем’єром Фото: Укрінформ

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ, а Вадима Пристайка – віцепрем'єра з євроінтеграції

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ, а міністра закордонних справ Вадима Пристайка – на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції. Про це повідомила депутатка Верховної Ради від «Слуги народу» Ірина Верещук.

«Все-таки побачили, що не можна голосувати за одну людину як віцепрем'єра з питань європейської інтеграції та міністра закордонних справ, а тому міністром закордонних справ, я сподіваюся, буде пан Кулеба, а міністром із питань європейської інтеграції буде пан Пристайко», – сказала вона.

Раніше команда Зеленського планувала запропонувати Раді поєднати посаду міністра закордонних справ і віцепрем'єра і призначити на неї Кулебу.

Як повідомлялося, 3 лютого Зеленський запропонував на посаду міністра закордонних справ - віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу.

Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.

Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утрималися під час голосування за відставку очільника уряду.

До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.