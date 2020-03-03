Нардеп: Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі глава МОЗ Зоряна Скалецька перебуває в обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя українцями

В Офісі президента про майбутню поїздку Зеленського в Полтавську область поки що не повідомляли

Президент України Володимир Зеленський в середу відвідає Нові Санжаи Полтавської області, де може оголосити про відставку міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької.

Про це у вівторок, 3 березня, журналістам сказав депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський.

«Може бути звільнена пані Зоряна Скалецька. Невідомо, чи буде оголошено це сьогодні, чи це буде оголошено завтра під час візиту президента в Нові Санжари Полтавської області, де будуть звільнені люди, що знаходяться в карантині, і саме там, можливо, станеться це звільнення. Але я знаю, що обговорюється призначення пана Ємця на посаду міністра охорони здоров'я», - сказав Дубінський.

Тим часом в Офісі президента про майбутню поїздку Зеленського в Полтавську область поки що не повідомляли.

Як відомо, наразі Зоряна Скалецька перебуває в обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя українцями.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив, як він бачить зміни в уряді. Зокрема, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський оголосив, що бачить новим прем'єром Дениса Шмигаля.

Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду

За інформацією ЗМІ, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу», заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса.

Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.