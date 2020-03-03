Фракція «Слуга народу» погодилась задовольнити заяву Гончарука про відставку



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Нардеп Олександр Дубінський після попереднього голосування на засіданні фракції: Гончарук уже більше не прем'єр-міністр

Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду

Депутатська фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Про це журналістам після засідання фракції повідомив народний депутат Олександр Дубінський.

«Гончарук заяву написав, у парламент передав, ми зараз проголосували фракцією щодо її задоволення, утрималися троє людей, він уже більше не прем'єр-міністр», - зазначив нардеп.

Водночас депутат сказав, що особисто заяви Гончарука не бачив, але голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вона надійшла до секретаріату.

Як відомо, Гончарук не звертався до суду із проханням заборонити Раді розгляд питання про його відставку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив, як він бачить зміни в уряді. Зокрема, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський оголосив, що бачить новим прем'єром Дениса Шмигаля.

За інформацією ЗМІ, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу», заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса.

Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.