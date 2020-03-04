Рада зібралась на позачергове засідання трансляція



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Володимир Зеленський заявив, що потрібно зменшити ціни у плтіжках, а також зарплати керівникам держпідприємств і представникам наглядових рад

У засіданні бере участь президент Володимир Зеленський

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту і запросив реєструватися.

Зазначається, що у засіданні беруть участь президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

У своєму вступному слові Зеленський заявив, що потрібно зменшити ціни у плтіжках, а також зарплати керівникам держпідприємств і представникам наглядових рад.

Як повідомлялося, сьогодні о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.