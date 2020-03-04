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    Суспільство

    Рада зібралась на позачергове засідання

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    Володимир Зеленський заявив, що потрібно зменшити ціни у плтіжках, а також зарплати керівникам держпідприємств і представникам наглядових рад - Рада зібралась на позачергове засідання
    Володимир Зеленський заявив, що потрібно зменшити ціни у плтіжках, а також зарплати керівникам держпідприємств і представникам наглядових рад

    У засіданні бере участь президент Володимир Зеленський

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту і запросив реєструватися.

    Зазначається, що у засіданні беруть участь президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

    У своєму вступному слові Зеленський заявив, що потрібно зменшити ціни у плтіжках, а також зарплати керівникам держпідприємств і представникам наглядових рад.

     Як повідомлялося, сьогодні о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

    Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.

    Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

    До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

    Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.

    У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

    Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні відбутися додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

    Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

    Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

    ЗМІ СБУ Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Олександр Дубінський Олексій Гончарук фракція
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