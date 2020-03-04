Рада зібралась на позачергове засідання

Рада зібралась на позачергове засіданнятрансляція
У засіданні бере участь президент Володимир Зеленський
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту і запросив реєструватися.
Зазначається, що у засіданні беруть участь президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
У своєму вступному слові Зеленський заявив, що потрібно зменшити ціни у плтіжках, а також зарплати керівникам держпідприємств і представникам наглядових рад.
Як повідомлялося, сьогодні о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.
Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.
Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.
До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.
Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.
У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.
Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні відбутися додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.
Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.
Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.