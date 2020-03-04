Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра



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Кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль

Декларація Дениса Шмигаля з'явилася на сайті НАЗК

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль подав відповідну декларацію. Декларація Шмигаля опублікована в електронному реєстрі.

Згідно з поданою декларацією, Шмигаль володіє будинком і кількома ділянками у Львові і Львівській області, у власності дружини вказано автомобіль Land Rover Discovery Sport.

Минулого року Шмигаль отримав понад 2,2 млн гривень зарплати на Бурштинській ТЕС, майже 1 млн гривень за роботу консультантом від ДТЕК «Східенерго» і майже 230 тис. гривень за час роботи головою Івано-Франківської ОДА.

Подружжя Шмигалів зберігає готівкою $235 тис.

Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запропонував призначити новим прем'єр-міністром нинішнього віцепрем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Зазначимо, сьогодні заступник голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнко вже заявив, що кількох міністрів можуть допризначити наступного тижня. Він додав, що деякий час кілька міністерств будуть очолювати перші заступники.

До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.