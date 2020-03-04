Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра
Декларація Дениса Шмигаля з'явилася на сайті НАЗК
Кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль подав відповідну декларацію. Декларація Шмигаля опублікована в електронному реєстрі.
Згідно з поданою декларацією, Шмигаль володіє будинком і кількома ділянками у Львові і Львівській області, у власності дружини вказано автомобіль Land Rover Discovery Sport.
Минулого року Шмигаль отримав понад 2,2 млн гривень зарплати на Бурштинській ТЕС, майже 1 млн гривень за роботу консультантом від ДТЕК «Східенерго» і майже 230 тис. гривень за час роботи головою Івано-Франківської ОДА.
Подружжя Шмигалів зберігає готівкою $235 тис.
Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запропонував призначити новим прем'єр-міністром нинішнього віцепрем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.
Зазначимо, сьогодні заступник голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнко вже заявив, що кількох міністрів можуть допризначити наступного тижня. Він додав, що деякий час кілька міністерств будуть очолювати перші заступники.
Як повідомлялося, у середу о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.
Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.
Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.
До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.
Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.
У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.
Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні відбутися додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.
Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.
Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.
Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.
До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.