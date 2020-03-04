Заява Гончарука про відставку надійшла до Ради (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник уряду Олексій Гончарук написав заяву про відставку

Парламент сьогодні планує голосувати за новий уряд

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Документ уже надійшов до Верховної Ради. Новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем’єр-міністром та міністром розвитку громад і територій.

Про те, що Гончарук написав заяву про відставку напередодні повідомили нардепи від «Слуги народу» після засідання фракції. На засіданні був присутній президент Володимир Зеленський.

Спікер парламенту Дмитро Разумков підтвердив також, що заява Гончарука вже надійшла до Верховної Ради.

У мережі вже з’явилося фото заяви Гончарука. Внизу документа вказана дата 3 березня та підпис чинного прем'єра.

Нагадаємо, що сьогодні Рада збирається на позачергове засідання. Головне питання засідання - кадрові зміни в Кабміні.

Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.

У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні пройти додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.