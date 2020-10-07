Зеленський нагородив Шевчовича орденом князя Ярослава Мудрого



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Шефчович висловив у Твіттері подяку Зеленському за цю відзнаку.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя вручив віцепрезиденту Єврокомісії Марошу Шефчовичу орден Ярослава Мудрого.

Відповідна інформація оприлюднена на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії з питань інституційних відносин та прогнозування, отримав від Володимира Зеленського, Президента України, орден Ярослава Мудрого, на знак визнання його ролі у тристоронніх газових переговорах, які допомогли підвищити енергетичну безпеку України і ЄС», - йдеться у повідомленні.

Шефчович висловив у Твіттері подяку Зеленському за цю відзнаку.

«Я гордий та зворушений цією високою нагородою України як член Європейської комісії, але також як словак, близький сусід та щирий друг. Ця нагорода є ще одним свідченням довгострокового стратегічного партнерства між Україною і Євросоюзом», - йдеться у повідомленні.