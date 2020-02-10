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    Зеленський вперше візьме участь у Мюнхенській конференції

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    Зеленський вперше візьме участь у Мюнхенській конференції

    Організатори підтвердили участь Зеленського у конференції, яка триватиме 14-16 лютого

    Україна залишається важливою темою європейської безпеки, про що йтиметься на Мюнхенській конференції з безпеки, в якій уперше візьме участь Президент України Володимир Зеленський. Про це сказав голова конференції Вольфганг Ішингер у понеділок у Берліні, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми змогли знайти хороше рішення (щодо програми) для першої участі (у конференції) Президента України Зеленського», - сказав Ішингер.

    Він наголосив, що Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики.

    Загалом, за словам Ішингера, участь у форумі, який пройде 14-16 лютого, візьмуть близько 850 гостей високого рівня: 40 глав держав і урядів, 60 міністрів закордонних справ і 40 міністрів оборони, а також багато інших важливих гостей.

    Володимир Зеленський Україна Мюнхенська конференція з безпеки президент нацбезпека
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