Зеленський вперше візьме участь у Мюнхенській конференції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Організатори підтвердили участь Зеленського у конференції, яка триватиме 14-16 лютого

Україна залишається важливою темою європейської безпеки, про що йтиметься на Мюнхенській конференції з безпеки, в якій уперше візьме участь Президент України Володимир Зеленський. Про це сказав голова конференції Вольфганг Ішингер у понеділок у Берліні, повідомляє «Укрінформ».

«Ми змогли знайти хороше рішення (щодо програми) для першої участі (у конференції) Президента України Зеленського», - сказав Ішингер.

Він наголосив, що Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики.

Загалом, за словам Ішингера, участь у форумі, який пройде 14-16 лютого, візьмуть близько 850 гостей високого рівня: 40 глав держав і урядів, 60 міністрів закордонних справ і 40 міністрів оборони, а також багато інших важливих гостей.