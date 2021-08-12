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    У Києві завершується будівництво Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам

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    Спорудження Меморіалу пам&rsquo;яті загиблим киянам-захисникам на фінальній стадії - У Києві завершується будівництво Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам
    Спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам на фінальній стадії
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Меморіал зводиться на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї

    У столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «У столиці вже на фінальній стадії спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України. Меморіал, капсулу в будівництво якого заклали рік тому, ми зводимо на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї», – повідомив Кличко.

    Наразі, як зазначив мер, завершують роботи з монтування композиції. Вона буде з граніту та металу. Сходи до скульптурної композиції вже спорудили. Фахівці виконують мощення основного майданчика гранітними плитами, викладають тротуарну плитку. Також облаштували освітлення, полив, замінили комунікації під об’єктом. Розпочали і роботи з благоустрою території.

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    У Києві завершується будівництво Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам
    У Києві завершується будівництво Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам
    У Києві завершується будівництво Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам
    У Києві завершується будівництво Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам
    У Києві завершується будівництво Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам

    «Столична влада втілює проєкт зі спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам, бо наш спільний обов’язок – віддати шану і увіковічнити пам’ять про наших героїв, тих, хто поклав життя за свободу і незалежність України», – підкреслив Кличко.

    Теги: Віталій Кличко Київ учасники АТО кияни пам'ятник
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    У Києві завершується будівництво Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам