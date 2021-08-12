У Києві завершується будівництво Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам

Меморіал зводиться на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї

У столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«У столиці вже на фінальній стадії спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України. Меморіал, капсулу в будівництво якого заклали рік тому, ми зводимо на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї», – повідомив Кличко.

Наразі, як зазначив мер, завершують роботи з монтування композиції. Вона буде з граніту та металу. Сходи до скульптурної композиції вже спорудили. Фахівці виконують мощення основного майданчика гранітними плитами, викладають тротуарну плитку. Також облаштували освітлення, полив, замінили комунікації під об’єктом. Розпочали і роботи з благоустрою території.

«Столична влада втілює проєкт зі спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам, бо наш спільний обов’язок – віддати шану і увіковічнити пам’ять про наших героїв, тих, хто поклав життя за свободу і незалежність України», – підкреслив Кличко.