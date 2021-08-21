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    Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія і Гужви

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    Зеленський підписав відповідні укази, надавши чинності рішенням про санкції - Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія і Гужви
    Зеленський підписав відповідні укази, надавши чинності рішенням про санкції
    Фото з відкритих джерел

    Рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви набули чинності

    Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, про санкції проти блогера Анатолія Шарія і головного редактора видання «Страна» Ігоря Гужви. Про це йдеться в опублікованих указах президента.

    Одним указом санкції введені проти Шарія, його дружини Ольги Шарій і тещі Алли Бондаренко. Під обмеженнями тепер інформаційне агентство "«»"«» Шарій.NET"«»"«» , а також соціальні мережі і YouTube-канали.

    Іншим указом санкції введені проти Гужви і пов'язаних з ним Галини Сонцевої та Любов Лукашиної. Його медіакомпанії «Ласмак (володіє виданням «Страна.ua»), « Маджера» і «»Смарт медіа мережа» теж в списку РНБО.

    Нагадаємо, РНБО ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Деркача, засновника видання «Страна» Гужви, проросійського блогера Шарія. Ознайомитися з повним списком підсанкційних осіб можна буде після публікації відповідного указу президента.

    Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський президент
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    Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія і Гужви