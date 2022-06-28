Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН (відео)

Темою зустрічі заявлено підтримання миру і безпеки в Україні

Український президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації довкола України.

Нагадаємо, щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

Темою зустрічі заявлено підтримання миру і безпеки в Україні.

Зеленський подякував за можливість звернутися до членів Радбезу ООН. Він закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом.

Глава держави додав, що наразі Організація об'єднаних націй не має юридичних обгрунтувань, що таке терористична держава. Проте так чи інакше потрібно забезпечити цей статус на рівні ООН.

«ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи», – сказав президент України.

Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

«Якщо терористичні дії здійснює держава, то вони не можуть залишатися непокараними. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних. За Хартією ООН – це обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. Країни, які порушують такі принципи можеть бути виключені із Генеральної Асамблеї Радою Безпеки», – зазначив Зеленський.

Він додав, що хоча РФ порушує фундаментальні принципи ООН, її досі не притягнули до відповідальності. Вона залишається членом ООН і навіть має місце постійного члена у Раді Безпеки, яке посідає лише через недалекоглядність політиків.

«Закликаю вас позбавити Росію її голосу на Генеральній Асамблеї. РФ не має права залишатися у Раді Безпеки. Якщо ми виявлятимемо належну політичну волю – це єдина умова для чинності Хартії», – додав президент України.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу торговельного центру у Кременчуці загинуло 18 осіб (з яких одна особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено сім фрагментів людських тіл.

За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

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