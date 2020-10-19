  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вчені Кембриджу відкрили спосіб порятунку від деменції

    • Розсилка
    Фахівці порівняли плавців з людьми, які займаються лікувальною гімнастикою&nbsp;тай-чі&nbsp;<span class="hiddenSuggestion">і</span>&nbsp;рідко застуджуються - Вчені Кембриджу відкрили спосіб порятунку від деменції
    Фахівці порівняли плавців з людьми, які займаються лікувальною гімнастикою тай-чі і рідко застуджуються

    Дослідники виявили, що у багатьох плавців в холодній воді рівень білка холодового шоку виявився підвищеним

    Вчені Кембридзького університету у Великобританії показали, що плавання в холодній воді може відстрочити наступ деменції та інших нейродегенеративних захворювань. Про це повідомляється у виданні The Independent.

    Дослідники виявили, що у багатьох плавців в холодній воді, за станом здоров'я, яким вони спостерігали з 2016 по 2018 роки, рівень білка холодового шоку (RBM3) виявився підвищеним. Попередні експерименти на мишах показали, що RBM3 може рятувати гризунів від розвитку деменції.

    Фахівці порівняли плавців з людьми, які займаються лікувальною гімнастикою тай-чі і рідко застуджуються. Тільки у перших було зафіксовано збільшення білків холодового шоку. Ці сполуки, які відіграють важливу роль в адаптації до низьких температур, у великих кількостях присутні в організмі рослин і холоднокровних тварин, проте також були знайдені і у ссавців, включаючи людей.

    Дослідники сподіваються, що результати наукової роботи дозволять в майбутньому розробити нові засоби профілактики нейродегенеративних захворювань. За оцінками Національної служби охорони здоров'я, в одній тільки Великобританії від деменції страждають 850 тисяч осіб.

    Нагадаємо, що учені Оксфордського університету описали вплив високого тиску на мозок.

    плавання Велика Британія хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies