Вчені Кембриджу відкрили спосіб порятунку від деменції



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Фахівці порівняли плавців з людьми, які займаються лікувальною гімнастикою тай-чі і рідко застуджуються

Дослідники виявили, що у багатьох плавців в холодній воді рівень білка холодового шоку виявився підвищеним

Вчені Кембридзького університету у Великобританії показали, що плавання в холодній воді може відстрочити наступ деменції та інших нейродегенеративних захворювань. Про це повідомляється у виданні The Independent.

Дослідники виявили, що у багатьох плавців в холодній воді, за станом здоров'я, яким вони спостерігали з 2016 по 2018 роки, рівень білка холодового шоку (RBM3) виявився підвищеним. Попередні експерименти на мишах показали, що RBM3 може рятувати гризунів від розвитку деменції.

Фахівці порівняли плавців з людьми, які займаються лікувальною гімнастикою тай-чі і рідко застуджуються. Тільки у перших було зафіксовано збільшення білків холодового шоку. Ці сполуки, які відіграють важливу роль в адаптації до низьких температур, у великих кількостях присутні в організмі рослин і холоднокровних тварин, проте також були знайдені і у ссавців, включаючи людей.

Дослідники сподіваються, що результати наукової роботи дозволять в майбутньому розробити нові засоби профілактики нейродегенеративних захворювань. За оцінками Національної служби охорони здоров'я, в одній тільки Великобританії від деменції страждають 850 тисяч осіб.

Нагадаємо, що учені Оксфордського університету описали вплив високого тиску на мозок.