Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії



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Зеленський обговорив із представниками США реформи та протидію російській агресії

Президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації Сполучених Штатів Америки та Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації глави держави.

Про це повідомляється на сайті президента.

Володимир Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.

«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, – наголосив президент. – Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ».

Зеленський також подякував США за допомогу у сфері безпеки.

Президент додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті й демократичні реформи в Україні: «У нас є дуже гарний приклад – це ваша країна. Реформування України в цілому, в усіх галузях, відбуватиметься не після припинення вогню на Донбасі, а паралельно. Бо нам це потрібно. Ми хочемо стати європейською країною щодо цінностей і прозорості».

З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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