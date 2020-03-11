Зеленський запропонував Раді змінити два кодекси через нову редакцію закону про СБУ



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Йдеться про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради два проекти законів, якими пропонується змінити два кодекси у зв'язку з новою редакцією закону «Про Службу безпеки України». Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроекти №3197 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону «Про Службу безпеки України» та №3198 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону «Про Службу безпеки України» були зареєстровані у парламенті у вівторок, 10 березня.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Зазначимо, зараз тексти проєктів законів відсутні на сайті парламенту.

Раніше голова СБУ Іван Баканов заявляв, що законопроект про реформу Служби безпеки України має бути внесений до ВР в найближчі дні.