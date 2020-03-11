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    Зеленський вніс у Раду законопроект про вдосконалення СБУ

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    Зеленський подав у парламент законопроект як невідкладний

    Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 березня, вніс у Верховну раду законопроект №3196 «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України».

    Про це свідчать дані на сайті ВР.

    Зеленський подав у парламент законопроект як невідкладний.

    Наразі документ перебуває на розгляді керівництва Верховної ради.

    Тексту законодавчої ініціативи та супровідних документів на сайті парламенту наразі немає.

    Нагадаємо, раніше голова СБУ Іван Баканов заявляв, що законопроект про реформу Служби безпеки України має бути внесений до ВР найближчими днями.

    До слова, нардепи від «Слуги народу» подали законопроект змін до закону про Національне антикорупційне бюро, яким розширюють можливість звільнення директора відомства.

    СБУ Володимир Зеленський президент Іван Баканов парламент
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