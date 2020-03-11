  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Гучні заяви Зеленського щодо Медведчука залишилися черговою невиконаною обіцянкою

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Гучні заяви Зеленського щодо Медведчука залишилися черговою невиконаною обіцянкою

    Путін продовжує нав'язувати Зеленському свого кума Медведчука

    Мовою оригіналу

    Путин встретился с Медведчуком и ОПЗЖ вопреки обещанию Зеленского «разобраться с финансированием партии Медведчука», и показал, что будет вести переговоры с Украиной только через своего агента

    Владимир Зеленский, 31 августа 2019- года: «Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».

    Прошло уже более 6 месяцев после громкой угрозы президента Зеленского, но «громкая история, которая плохо закончится» осталась очередным не выполненным обещанием.

    Судя по голосованию за увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки, «слуги народа» договорились с пророссийской ОПЗЖ о ситуативном сотрудничестве по ряду вопросов, и вот уже никто не собирается разрывать отношения с РФ из-за подрывной деятельности Медведчука, его партии и телеканалов. Делегация ОПЗЖ в Москве - это оскорбление украинского народа, который ведет войну против агрессии РФ.

    А Путин продолжает навязывать Зеленскому своего кума, и во время визита прямо указал, что хочет ввести Медведчука в группу по переговорам в «нормандском формате», вот что заявил президент РФ на встрече с Медведчуком:

    «У вас идея создать парламентское измерение» нормандского формата». Мне кажется, хорошая идея. И я очень рассчитываю на то, что у Вас это получится - надеюсь, также при поддержке администрации президента Украины».

    Зеленский повторяет грубую ошибку Порошенко, и также сохраняет Медведчука как фигуру для переговоров с РФ. Половинчатая и компромиссная политика Порошенко по отношению к Медведчуку, пророссийской агентуре и телеканалам в Украине погубила предыдущего президента, и судя по всему, наносит непоправимый урон и нынешнему. Но выводов никто не делает. В то время как Россия продолжает последовательную политику по подрыву Украины изнутри, а Медведчука готовит на роль «Додона» - пророссийской марионетки во главе Молдовы.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Віктор Медведчук Путін Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ