Зеленський заспокоїв олігархів: воювати з ними він не буде



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Зеленський висловив думку, що олігархи не повинні послуговуватися медіа-ресурсами у власних цілях Фото: ТСН

Кандидат розказав, чому не збирається йти війною на олігархів

Олігархи не повинні впливати на політичний процес: вкладати гроші у політику, купувати партії. Таку думку під час зустрічі з іноземними журналістами висловив кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський.

Водночас кандидат зауважив, що воювати з олігархами він не збирається. «У них в руках знаходиться більшість підприємств України, а це велика кількість робочих місць. І тому якщо піти на них жорсткою війною, люди просто залишаться без роботи», - зазначив кандидат.

Крім того, Зеленський висловив думку, що олігархи не повинні послуговуватися медіа-ресурсами у власних цілях. «(Вони не повинні мати) впливу на інформаційну атмосферу у країні. Так, вони є власниками медіа, і мають право розглядати їх як бізнес, але інформаційний блок на кожному інтернет-, теле- чи радіомовнику не повинен їм підпорядковуватися», - пояснив своє бачення Зеленський.

Як повідомлялось, за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на початку березня, лідером президентського рейтингу станом на кінець другого тижня березня залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати.



Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), третю – Петро Порошенко (17,4%). За Юрія Бойка готові віддати свої голоси 10,2%, Анатолія Гриценка – 9,4%, Олега Ляшка – 5,8%, Олександра Вілкула – 3,5%, Ігоря Смешка – 3,1%, Романа Кошулинського – 2,2%. За останній тиждень електоральні позиції лідерів практично не змінилися.