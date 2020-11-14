Зеленський заявив, що Україна об'єднує США

Україна була і залишається партнером і другом, як для демократів, так і для республіканців, вважає український лідер

Президент Володимир Зеленський переконаний, що позиція України про категоричне невтручання у виборчу кампанію на виборах президента США була абсолютно правильною.

Про це він сказав у своєму відеозверненні до українців з лікарні Феофанія.

За його словами, тема виборів у США цікавила українців не менше, ніж власні місцеві вибори.

«При чому тут Україна? Правильно. Абсолютно ні до чого. І це і є наша перемога. Нас намагалися втягнути у внутрішні справи іншої держави. Деякі, всередині країни, мріяли, щоб ми допустили помилку. Але Україна гідно пройшла цей шлях і, не дивлячись ні на що, зберегла незмінну, двопалатну підтримку США», – сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні всі визнають, що позиція української влади була правильною, вона показала невтручання у вибори іншої держави, а, отже, і найголовніше– Україна була і залишається партнером і другом, як для демократів, так і для республіканців.

«Можливо, це трохи пафосно, але Україна об'єднує Сполучені Штати», – додав Зеленський.

Напередодні чинний президент США Дональд Трамп заявив, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.