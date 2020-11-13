«Все скінчено». Трамп хоче балотуватися на виборах 2024 року – NYT

Радники Дональда Трампа: Він знає, що все скінчено

Дональд Трамп може оголосити про намір знову поборотися за крісло голови Білого дому у грудні

За словами деяких радників Дональда Трампа, чинний президент розмірковує наж висуненням своєї кандидатури на виборах у 2024 році. Як повідомляє The New York Times, Трамп може оголосити про свій намір після офіційного проголошення Джо Байдена переможцем виборів.

У середу у Білому домі відбулась зустріч Трампа зі старшими радниками, на якій вони намагалися переконати президента змиритися з поразкою.

«Він знає, що все скінчено...Але замість того, щоб поступитися, починає придумувати фантастичні сценарії, щоб зачепитися за владу», – сказав співрозмовник видання.

7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.



