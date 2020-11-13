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    «Все скінчено». Трамп хоче балотуватися на виборах 2024 року – NYT

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    Радники Дональда Трампа:&nbsp;Він знає, що все скінчено - «Все скінчено». Трамп хоче балотуватися на виборах 2024 року – NYT
    Радники Дональда Трампа: Він знає, що все скінчено
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Дональд Трамп може оголосити про намір знову поборотися за крісло голови Білого дому у грудні

    За словами деяких радників Дональда Трампа, чинний президент розмірковує наж висуненням своєї кандидатури на виборах у 2024 році. Як повідомляє The New York Times, Трамп може оголосити про свій намір після офіційного проголошення Джо Байдена переможцем виборів. 

    У середу у Білому домі відбулась зустріч Трампа зі старшими радниками, на якій вони намагалися переконати президента змиритися з поразкою. 

    «Він знає, що все скінчено...Але замість того, щоб поступитися, починає придумувати фантастичні сценарії, щоб зачепитися за владу», – сказав співрозмовник видання. 

    7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

    Читайте також: Трамп заявив, що у нього «вкрали» 2,7 млн голосів


    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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