Зеленський пояснив, чому потрібен карантин на вихідних

Зеленський каже, якщо ми не будемо вірити у коронавірус, то програємо всі.

Президент згадав, що спікер парламенту Разумков та його заступник також хворіють на Сovid-19

Хворий на коронавірус президент Володимир Зеленський записав новий відеоролик, де розповів про своє самопочуття та «карантин вихідного дня».

Відео можна побачити на його сторінці у Facebook.

У відеозверненні президент наголосив, що його лікування не коштує мільйони, а карантин вихідного дня потрібен аби зменшити динаміку захворюваності.

Зеленський каже, що під час карантину вихідного дня окремі сфери бізнесу постраждають, але уряд повинен знайти можливість їм допомогти.

За словами президента, у деяких мерів продовжуються місцеві вибори, тому вони не виконують обмеження карантину вихідного дня.

Зеленський стверджує, якщо ми не будемо вірити у коронавірус, то програємо всі.

«Коронавірус змушує ухвалювати складні рішення. У нас є шанс уникнути повного локдауну», – наголосив президент.

«Мій другий влог із самоізоляції. Цього разу з Русланом Стефанчуком та Олексієм Резніковим говоримо про карантин вихідного дня, вибори у США, роботу Верховної Ради, нові КПВВ та здоров’я українців», – написав Зеленський під відео.

Президент побажав здоров'я спікеру парламенту Дмитру Разумкову та віце-спікеру Руслану Стефанчуку одужання, які хворіють на коронавірус.

Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

12 листопада Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус.

Напередодні стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.