Зеленський пообіцяв провести конкурс на посаду голови Одеської облдержадміністрації



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Володимир Зеленський перебуває в Одесі з робочою поїздкою

Ми маємо досвід проведення конкурсів у Львові, де людина, яка була другою в списку з трьома прізвищами, стала головою облдержадміністрації, - Зеленський

В Одесі президент Володимир Зеленський пообіцяв провести конкурс на посаду голови Одеської облдержадміністрації.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Голова Одеської облдержадміністрації буде призначений за конкурсом. Ми маємо такий досвід проведення у Львові, де людина, яка була другою в списку з трьома прізвищами, стала головою облдержадміністрації», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення восьми голів облдержадміністрацій, кандидатури яких, у тому числі Андрія Андрейчикова на посаду нового глави Одеської ОДА, що були запропоновані президентом Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки».

До слова, 9 липня Зеленський вимагав звільнити керівників митниць чотирьох областей.

У Польщі заявили, що Зеленський перетворюється на Лукашенка.