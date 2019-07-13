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    Зеленський пообіцяв провести конкурс на посаду голови Одеської облдержадміністрації

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    Володимир Зеленський перебуває в Одесі з робочою поїздкою - Зеленський пообіцяв провести конкурс на посаду голови Одеської облдержадміністрації
    Володимир Зеленський перебуває в Одесі з робочою поїздкою

    Ми маємо досвід проведення конкурсів у Львові, де людина, яка була другою в списку з трьома прізвищами, стала головою облдержадміністрації, - Зеленський

    В Одесі президент Володимир Зеленський пообіцяв провести конкурс на посаду голови Одеської облдержадміністрації.

    Про це повідомляє Укрінформ.

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    «Голова Одеської облдержадміністрації буде призначений за конкурсом. Ми маємо такий досвід проведення у Львові, де людина, яка була другою в списку з трьома прізвищами, стала головою облдержадміністрації», - сказав Зеленський.

    Як повідомлялося, 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення восьми голів облдержадміністрацій, кандидатури яких, у тому числі Андрія Андрейчикова на посаду нового глави Одеської ОДА, що були запропоновані президентом Зеленським.

    Нагадаємо, Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки».

    До слова, 9 липня Зеленський вимагав звільнити керівників митниць чотирьох областей.

    У Польщі заявили, що Зеленський перетворюється на Лукашенка.

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