Зеленський зібрав олігархів в Офісі президента, - «Схеми»



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Володимир Зеленський 16 березня зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента

Свідками неанонсованого візиту на Банкову олігархів та крупних бізнесменів стала знімальна група програми «Схеми: корупція в деталях»

Президент України Володимир Зеленський зібрав олігархів та крупних бізнесменів в Офісі президента. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Зазначається, що свідками їхнього публічно не анонсованого візиту на Банкову стала знімальна група програми «Схеми: корупція в деталях».

Також близько 17 години на територію Офісу президента заїхала автівка олігарха Ріната Ахметова.

Згодом знімальна група «Схем» зафіксувала тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського та засновника холдингу «Кернел Групп» Андрія Веревського.

Також за годину до зустрічі, з Дніпра до Києва прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський. Пізніше зафіксували на виїзді з ОП автівку, якою користується олігарх.

«Журналісти попросили Офіс президента надати повний список учасників зустрічі та перелік запитань, які на ній обговорювались. Редакція очікує на відповідь», - йдеться у повідомленні.