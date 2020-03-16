Зеленський заявив, що пенсіонерам виплатять тисячу гривень



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Президент України Володимир Зеленський

Доплату отримають пенсіонери, у яких пенсія становить менше п’яти тисяч грн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом пенсіонерам виплатять тисячу гривень.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

«Громадяни, які отримують пенсію 5 тис. гривень на місяць, мають отримати доплату у розмірі одна тисяча гривень», – сказав Зеленський.

Президент закликає ввести надзвичайний стан у Чернівецькій та Житомирській областях, де були підтверджені випадки коронавірусу.

Також Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити турботу метрополітенів.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, у Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом