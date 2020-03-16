Зеленський заявив, що пенсіонерам виплатять тисячу гривень
Президент України Володимир Зеленський
Доплату отримають пенсіонери, у яких пенсія становить менше п’яти тисяч грн
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом пенсіонерам виплатять тисячу гривень.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні.
«Громадяни, які отримують пенсію 5 тис. гривень на місяць, мають отримати доплату у розмірі одна тисяча гривень», – сказав Зеленський.
Президент закликає ввести надзвичайний стан у Чернівецькій та Житомирській областях, де були підтверджені випадки коронавірусу.
Також Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити турботу метрополітенів.
Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, у Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом