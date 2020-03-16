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    Економіка та фінанси

    Зеленський заявив, що пенсіонерам виплатять тисячу гривень

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    Президент України Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський заявив, що пенсіонерам виплатять тисячу гривень
    Президент України Володимир Зеленський 

    Доплату отримають пенсіонери, у яких пенсія становить менше п’яти тисяч грн

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом пенсіонерам виплатять тисячу гривень.

    Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

    «Громадяни, які отримують пенсію 5 тис. гривень на місяць, мають отримати доплату у розмірі одна тисяча гривень», – сказав Зеленський.

    Президент закликає ввести надзвичайний стан у Чернівецькій та Житомирській областях, де були підтверджені випадки коронавірусу.

    Також Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити турботу метрополітенів.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, у Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом

     

    здоров'я Володимир Зеленський пенсія коронавірус
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