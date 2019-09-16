Зеленський зустрівся із президенткою Словаччини



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Чапутова прибула до України з візитом Фото: пресслужба президента України

У понеділок пройдуть переговори делегацій України та Словацької Республіки під головуванням президентів двох країн

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 15 вересня, проводить зустріч з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Офіційна церемонія зустрічі президентів відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу.

«Зеленський привітав Чапутову з обранням на посаду президента Словаччини. Глави держав оглянули стрій почесної варти. Пролунали державні гімни України та Словацької Республіки», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що після представлення делегацій двох країн та проходження воїнів почесної варти урочистим маршем розпочалася зустріч Зеленського та Чапутової.

Також передбачені переговори делегацій України та Словацької Республіки під головуванням президентів двох країн. За результатами перемовин запланована спільна зустріч Зеленського та Чапутової з представниками ЗМІ.

Як відомо, Чапутова стала п'ятим словацьким президентом і першою жінкою-президентом в історії Словаччини.

На виборах у березні за Чапутову проголосували 58,41% виборців, її суперник у другому турі - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович набрав 41,59%.