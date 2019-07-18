Зеленський звернувся до іноземних інвесторів англійською (відео)



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«Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами», - сказав Зеленський, звертаючись до іноземних бізнесменів

Президент Володимир Зеленський звернувся до іноземних бізнесменів і закликав їх інвестувати в Україну.

Відеозвернення, записане англійською мовою, опубліковане 18 липня на сторінці Зеленського у Facebook.

«Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна виглядала інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую», - заявив Зеленський.

Президент підкреслив: «Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами».

Також Зеленський звернувся «до всіх земляків, які живуть поза межами України».

«Діліться цим відео, щоби бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну! Із пропозиціями можна вже зараз звертатися до секретаря Національної інвестиційної ради Давида Арахамії», - закликав президент.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, президент Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Запорізької області.