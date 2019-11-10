Москаль звернув увагу послів Франції і Німеччини на співпрацю Геруса з Росією



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Геннадій Москаль звернув увагу послів Франції і Німеччини на корупційну діяльність Андрія Геруса

Москаль заявив, що закупівля за допомогою депутатів президентської фракції електроенергії з РФ викликала значний суспільний резонанс

Напередодні можливого саміту у Нормандському форматі голова громадської організації «Народ України проти корупції» Геннадій Москаль звернувся з листами до послів Франції та Німеччині в Україні, відповідно, пана Етьєна де Понсена та пані Анки Фельдгузен, в яких повідомив про те, що поправка голови комітету Ради з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, що відкрила імпорт електроенергії з Росії, впроваджена в інтересах олігарха Ігора Коломойського.

Про це Москаль написав на своїй сторінці в Facebook.

«Напередодні можливого саміту у «Нормандському форматі» звернувся до послів цих країн з нагадуванням про те, як представник президентської партії «Слуга народу» Андрій Герус заради задоволення інтересів компаній Ігоря Коломойського відновлює співпрацю з країною-агресором, а також з другом Путіна з санкційного списку США та Канади», - повідомив він.

Москаль також опублікував фотокопії листів, які він відправив послам.

У зверненнях Москаль поінформував дипломатів про те, що ГО «Народ України проти корупції» раніше звернулася до спікера Верховної ради Дмитра Разумкова щодо необхідності термінового скасування правки народного депутата України Андрія Геруса (президентська фракція «Слуга народу») до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» (реєстраційний номер 1084). Нагадаємо, прийняття цієї поправки відкрило можливість імпорту електроенергії з Російської Федерації. Президентом України Володимиром Зеленським даний закон було підписано, й він став чинним.

У своїх зверненнях він також нагадав, що компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з РФ у російської компанії «Інтер Ріо».

«Наше занепокоєння викликає те, що Компанією «Інтер Ріо» керує пан Ігор Сечін — колишній Глава Адміністрації президента В. Путіна, колишній віце-прем’єр-міністр уряду Російської Федерації, людина яка входить в топ-10 найвпливовіших людей РФ, — зауважив він, додавши, що саме щодо Сечіна США та Канада наклали санкції за сприяння анексії частини Луганської та Донецької областей, а також за затримання українських моряків в Керченській протоці. — Наголошуємо, що дані оборудки пролобіював й допомагає здійснювати Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції Політичної партії «Слуга народу» Андрій Герус».

Москаль також підкреслив, що закупівля за допомогою депутатів президентської фракції електроенергії з РФ в той час, коли Росія здійснює відверту військову агресію проти нашої країни, викликала значний суспільний резонанс в українському суспільстві.

«Просимо врахувати дану інформацію напередодні переговорного процесу щодо Саміту у «Нормандському форматі» на рівні лідерів Франції, Німеччини, Росії та України, який може відбутися вже найближчим часом», — додав він.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада з ініціативи Андрія Геруса прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати електроенергію за двосторонніми договорами з Росії та Білорусі. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Постачальником виступила компанія Ігоря Коломойського «Юнайтед Енерджі».

Ряд енергоекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ. Також негативну оцінку цьому рішенню дали в Секретаріаті Європейського енергетичного співтовариства.

Поставки електроенергії з РФ різко виросли з 1 листопада і склали 12 млн кВт годин на добу, що в чотири рази вище показників жовтня. Про це свідчать дані на сайті системного оператора НЕК «Укренерго».

Згідно з новими даними, поставки ведуться рівним графіком потужністю 500 МВт. Добовий імпорт з Росії і Білорусі з 1 листопада досяг 23,5 млн кВт годин, що складає близько 18% обсягу торгів на українському ринку на добу вперед.

Раніше глава парламентського комітету з ПЕК Андрій Герус заявляв, що імпорт з Росії становить близько 1%. Крім того, у соцмережі він написав, що імпорт з Росії і Білорусі є збитковим, і в листопаді компанії припинять ці поставки.

Єдиним експортером російської електроенергії виступає державна монополія «Інтер РАО», головою правління якої є Ігор Сечин, який перебуває під українськими та американськими санкціями.