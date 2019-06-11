  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський звільнив керівника ДУСі

    • Розсилка
    Іван Куцик - Зеленський звільнив керівника ДУСі
    Іван Куцик

    Іншим указом Зеленський призначив тимчасового керівника Державного управління справами

    Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади глави Державного управління справами (ДУСі).

    Указ президента України №360/2019 опублікований 11 червня на офіційному сайті глави держави.

    «Звільнити Куцика Івана Марковича з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою», - говориться в тексті указу.

    Іншим указом Зеленський призначив тимчасового керівника Державного управління справами.

    Згідно з Указом Президента №362/2019 тимчасове виконання обов’язків Керівника Державного управління справами покладено на Сергія Борзова – колишнього заступника глави ДУСі.

    Нагадаємо, 10 червня Зеленський відправив у відставку начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області Василя Бедрія.

    Читайте також
    Адміністрація Президента політика Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ