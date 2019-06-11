Зеленський звільнив керівника ДУСі
Іншим указом Зеленський призначив тимчасового керівника Державного управління справами
Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади глави Державного управління справами (ДУСі).
Указ президента України №360/2019 опублікований 11 червня на офіційному сайті глави держави.
«Звільнити Куцика Івана Марковича з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою», - говориться в тексті указу.
Іншим указом Зеленський призначив тимчасового керівника Державного управління справами.
Згідно з Указом Президента №362/2019 тимчасове виконання обов’язків Керівника Державного управління справами покладено на Сергія Борзова – колишнього заступника глави ДУСі.
Нагадаємо, 10 червня Зеленський відправив у відставку начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області Василя Бедрія.