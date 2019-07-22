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    Зеленський розраховує «знайти порозуміння» з Путіним

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    Зеленський розраховує «знайти порозуміння» з Путіним

    Зеленський наголосив, що обговорював з Путіним обмін полонених

    Президент України Володимир Зеленський розраховує «знайти порозуміння» з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

    Про це Зеленський заявив після оголошення перших даних екзит-полів дострокових виборів до Верховної Ради.

    «Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, бо мені це здалося протягом цього дзвінка», — сказав Зеленський.

    Також президент висловив упевненість у швидкому вирішенні питання військовополонених українських моряків і назвав його пріоритетним.

    Глава держави наголосив, що обговорював з Путіним обмін полонених.

    Крім того, за словами Зеленського, Україна не виходитиме з Нормандського формату і Мінських угод.

    Як повідомлялося, у четвер, 11 липня, відбулася перша телефонна розмова Володимира Зеленського з Путіним, на якій обговорювалася низка тем, у тому числі звільнення українських військовополонених моряків.

    Путін після розмови із Зеленським зібрав Радбез.

    Джерело: Deutsche Welle

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