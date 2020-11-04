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    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб

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    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб

    Українців здивувала переписка Володимира Зеленського з кінорежисером Саріком Андреасяном

    Володимир Зеленський, який емоційно відповів своєму другу та колезі в кіноіндустрії, російському кінорежисеру вірменського походження Саріку Андреасяну, став героєм фотожаб. 

    Особливо користувачів соціальних мереж зацікавило, чому президент України вирішив написати якомусь Саріку і хто це взагалі такий.

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    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб
    «Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб

    Нагадаємо, напередодні Сарік Андреасян, який зняв фільми «Службовий роман. Наш час», «Мами», «Пограбування по-американськи» та інші звернувся в Instagram до українського президента. Він звинуватив Зеленського, що Київ нібито продає Азербайджану фосфорні бомби під час війни в Нагірному Карабасі.

    У відповідь Зеленський назвав це російським фейком та пропагандою.

    Володимир Зеленський
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