«Хто такий Сарік?»: Володимир Зеленський став героєм курйозних фотожаб

Українців здивувала переписка Володимира Зеленського з кінорежисером Саріком Андреасяном

Володимир Зеленський, який емоційно відповів своєму другу та колезі в кіноіндустрії, російському кінорежисеру вірменського походження Саріку Андреасяну, став героєм фотожаб.

Особливо користувачів соціальних мереж зацікавило, чому президент України вирішив написати якомусь Саріку і хто це взагалі такий.

Нагадаємо, напередодні Сарік Андреасян, який зняв фільми «Службовий роман. Наш час», «Мами», «Пограбування по-американськи» та інші звернувся в Instagram до українського президента. Він звинуватив Зеленського, що Київ нібито продає Азербайджану фосфорні бомби під час війни в Нагірному Карабасі.

У відповідь Зеленський назвав це російським фейком та пропагандою.