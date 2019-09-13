Зеленський з’явився в месенджері Telegram
Пресслужба Офісу президента повідомила, як знайти канал Зеленського в Telegram
У президента Володимира Зеленського з’явився особистий канал в месенджері Telegram.
Про це 13 вересня повідомляє пресслужба Офісу президента.
«У президента України Володимира Зеленського з’явився офіційний особистий канал в месенджері Telegram. Долучайтеся: https://t.me/V_Zelenskiy_official», - зазначили в Офісі президента.
До слова, у липні Офіс президента України запустив свій офіційний канал в Telegram.
Нагадаємо, Зеленський 13 вересня виступив на форумі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві. Він, зокрема, розповів про свої стосунки із президентом США Дональдом Трампом, з яким планує зустрітися у вересні.
Як відомо, США розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.