Зеленський з’явився в месенджері Telegram



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Пресслужба Офісу президента повідомила, як знайти канал Зеленського в Telegram

У президента Володимира Зеленського з’явився особистий канал в месенджері Telegram.

Про це 13 вересня повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У президента України Володимира Зеленського з’явився офіційний особистий канал в месенджері Telegram. Долучайтеся: https://t.me/V_Zelenskiy_official», - зазначили в Офісі президента.

До слова, у липні Офіс президента України запустив свій офіційний канал в Telegram.

Нагадаємо, Зеленський 13 вересня виступив на форумі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві. Він, зокрема, розповів про свої стосунки із президентом США Дональдом Трампом, з яким планує зустрітися у вересні.

Як відомо, США розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.