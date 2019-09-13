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    Зеленський з’явився в месенджері Telegram

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    Зеленський з’явився в месенджері Telegram

    Пресслужба Офісу президента повідомила, як знайти канал Зеленського в Telegram

    У президента Володимира Зеленського з’явився особистий канал в месенджері Telegram.

    Про це 13 вересня повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «У президента України Володимира Зеленського з’явився офіційний особистий канал в месенджері Telegram. Долучайтеся: https://t.me/V_Zelenskiy_official», - зазначили в Офісі президента.

    До слова, у липні Офіс президента України запустив свій офіційний канал в Telegram

    Нагадаємо, Зеленський 13 вересня виступив на форумі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві. Він, зокрема, розповів про свої стосунки із президентом США Дональдом Трампом, з яким планує зустрітися у вересні.

    Як відомо, США розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.

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