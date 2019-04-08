Зеленського підтримали 42,3% студентів проти 17,2% у Порошенка. Хто є виборцями лідерів перегонів?



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Нинішній президент переміг у Західній Україні з підтримкою 25,5% виборців проти 22% у Зеленського ВВС

За Зеленського однаково голосували і жінки (30,9%), і чоловіки (30,6%). Порошенка трохи більше підтримали чоловіки

За шоумена Володимира Зеленського в першому турі виборів президента України більше голосували жителі великих міст, виборці практично будь-якого віку, за винятком найстарших, і всіх груп населення за освітою.

Про це свідчать дані Національного екзит-полу, проведеного в день голосування 31 березня.

Аналіз особливостей голосування соціально-демографічних груп виборців, виділених за регіональною ознакою, місцем проживання, віком та освітою, засвідчив, що за Зеленського проголосували 39,1% у містах із населенням від 100 тис. жителів, 31,5% - в обласних центрах, 32,5% - у містах із населенням від 50 до 100 тис., 31,8% - у селищах міського типу, 27,2% - у селах.

За нинішнього президента Петра Порошенка в обласних центрах проголосували 20,9% виборців, 8,6% - у містах із населенням від 100 тис., 11,9% - у містах із населенням від 50 до 100 тис., 14,5% - у селищах міського типу, 18% - у селах.

За лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко найбільше голосували в селах - 18,9% респондентів, у містах із населенням від 20 до 49 тис. - 16,9%, по 13% - у містах із менше ніж 20 тис. жителів і в селищах, 12% - в обласних центрах.

За Зеленського однаково голосували і жінки (30,9%), і чоловіки (30,6%). Порошенка трохи більше підтримали чоловіки - 18,7% проти 17% серед жінок. Тимошенко трохи більше підтримують жінки - 15,1% проти 13,2% серед чоловіків.

Найбільше виборців Зеленського серед громадян України віком від 18 до 29 років - 56,6%, 45,3% - у категорії 30-39 років, 35,7% - серед 40-49-річних, 21,8% - серед тих виборців, кому від 50 до 59 років.

Лише в категорії старше 60 років за Зеленського проголосувало менше виборців, ніж за Порошенка та Тимошенко. В Порошенка найбільша підтримка серед виборців 50-59 років - 19%, 40-49 років - 18,5% і старше 60 років - 18,2%.

За Зеленського проголосували 30,8% виборців із вищою освітою, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,7%.

За Зеленського проголосували 42,3% студентів проти 17,2% у Порошенка, і в середньому вдвічі більше серед виборців із середньою спеціальною (29% на 15,5%), повною загальною середньою загальною (31,4% на 14,2%) і неповною середньою освітою (26,1% на 14,7%).

У Тимошенко найбільша підтримка серед респондентів із неповною середньою (20,4%), повною загальною середньою (16,5%) та середньою спеціальною (15,5%) освітою.

Зеленський переміг і в усіх регіонах України, за винятком західного. Шоумена підтримали 42% виборців півдня України, на сході 31% (за ним іде кандидат від «Опозиційної платформи - За життя» Юрій Бойко з 27%), у Центральній Україні - 28,5% проти 19,5% у Порошенка.

Нинішній президент переміг у Західній Україні з підтримкою 25,5% виборців проти 22% у Зеленського.

Як відомо, в рамках Національного екзит-полу, який проводився 31 березня консорціумом у складі Фонду «Демініціативи» імені І.Кучеріва, КМІС і Центром Разумкова, було опитано 19 453 виборці на 400 дільницях по всій Україні.

Нагадаємо, 7 квітня президент Петро Порошенко заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

За результатами першого туру виборів президента, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Джерело: Інтерфакс-Україна