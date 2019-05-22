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    Зеленському поставили жорстку умову для зустрічі з Трампом, - нардеп

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    Володимир Зеленський хоче зустрітися із Дональдом Трампом - Зеленському поставили жорстку умову для зустрічі з Трампом, - нардеп
    Володимир Зеленський хоче зустрітися із Дональдом Трампом

    Адміністрація президента США хоче, щоб Зеленський довів, що він не пов’язаний з Коломойським

    Адміністрація президента США відмовила Володимиру Зеленському у зустрічі з Дональдом Трампом, доки той не доведе, що є самостійним гравцем а не ставлеником олігархів.

    Про це на телеканалі «Прямий» повідомила народний депутат Ганна Гопко.

    «Коли ти спілкуєшся з іноземними партнерами, і ти питаєшся, як зустріч з Зеленським проходила, то вони всі чітко говорять: наші сигнали йому прості – докажіть, що ви не пов’язані з Коломойським. І от після інавгурації команда Зеленського деяких наших партнерів просила про зустріч з Трампом. Зеленський дуже хоче зустрітися. І перша зустріч – з Трампом», - заявила Гопко.

    За її словами, сигнали, які Зеленський отримав від американців: зустріч з Трампом – але покажіть, що ви не людина олігарха, а що ви справді президент України і що свої рішення ви приймаєте самостійно.

    «Як ви думаєте, як в ключових столицях, з якими ми партнери, сприймуть новину, що адвокат олігарха Коломойського стає главою Адміністрації президента? Україні це якось допоможе?», - зазначила нардеп.

    Нагадаємо, громадяни Сполучених Штатів Америки Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами особистого адвоката американського президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, написали заяву українським правоохоронцям на Ігоря Коломойського.

    Нагадаємо, 17 травня в інтерв’ю програмі «Схеми» Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які «збирають з людей гроші», прикриваючись зв’язками з Джуліані.

    Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський по приїзді в Україну погрожував двом американським громадянам.

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