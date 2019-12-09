Земельна реформа. Патріарх Філарет звернувся до влади і українців
Патріарх визнав необхідність реформування аграрної сфери
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прокоментував земельну реформу в Україні. Свої думки з приводу реформи він висловив у Facebook.
«Українська земля, на якій живе наш народ, — це найвище загальнонаціональне багатство. Вона є стратегічним ресурсом у світі, який не підлягає відтворенню і від якого залежить продовольча безпека та економічна роль України в світі», — зазначив Філарет.
За словами священнослужителя, дані багатьох опитувань свідчать, що більше 60% населення проти відкриття ринку землі.
Патріарх визнав необхідність реформування аграрної сфери.
У той же час, Патріарх Філарет вказав на «ризик масового скуповування земельних ділянок і формування на цій основі монопольних власників, що унеможливить розвиток малого фермерства».
«Впровадження аграрної реформи потребує ґрунтовного вивчення, вирішення комплексу питань та доволі тривалого часу, адже поспіх у здійсненні аграрної реформи може призвести до катастрофічної втрати землі, яку український народ повинен зберегти для майбутніх поколінь», -— наголосив Філарет.
Як повідомлялося, 13 листопада Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2178-10 «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження сільгоспземель усіх форм власності. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів: 227 депутатів фракції «Слуга народу» і 13 позафракційних.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.