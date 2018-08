Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 82 людей

ЗМІ повідомляють про «сотні поранених» унаслідок землетрусу

Кількість загиблих унаслідок землетрусу на індонезійському острові Ломбок, який стався 5 серпня, зросла до 82 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Агунг Прамуджа, керівник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих в провінції Нуса Тенгара, заявив, що 82 людей були знайдені мертвими.

За його словами, агентство все ще збирає дані про поранених.

Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.

