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    Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 82 людей

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    Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 82 осіб - Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 82 людей
    Фото: KTLA ‏
    Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 82 осіб

    ЗМІ повідомляють про «сотні поранених» унаслідок землетрусу

    Кількість загиблих унаслідок землетрусу на індонезійському острові Ломбок, який стався 5 серпня, зросла до 82 осіб.

    Про це повідомляє Reuters.

    Агунг Прамуджа, керівник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих в провінції Нуса Тенгара, заявив, що 82 людей були знайдені мертвими.

    За його словами, агентство все ще збирає дані про поранених.

    Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.


    Землетрус магнітудою 7.0 балів обрушився на острів Ломбок та частково острів Балів в Індонезії.

    AFP повідомляє про «сотні поранених» унаслідок землетрусу.

    Раніше стало відомо про 32 загиблих в результаті землетрусу.

    Цей землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей були поранені. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

    Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі.

    Індонезія схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.

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