Марі Краймбрері продовжує розважати росіян за криваві рублі, коли частина її родичів досі живе в Україні під обстрілами

Співачка Марі Краймбрері, яка зрадила Україну під час війни, вийшла заміж за російського шоумена Давида Манукяна, більш відомого як Dava. Як інформує «Главком», про це артистка повідомила в соцмережах.

Так, виконавиця родом з Кривого Рогу, яка замовчує злочини росіян на території батьківщини, відповіла «так» росіянину у Москві. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Краймбрері й Дава зіграли весілля ще на початку лютого цього року. Утім, повідомити про свій новий статус подружжя вирішило сьогодні, 16 березня.

На кадрах з церемонії співачка-зрадниця постає у весільній сукні, яка підкреслює її вагітність. Тим часом Дава, який є батьком дитини, одягнув костюм з краваткою. Новоспечене подружжя похизувалося своїми обручками на публіку. У своєму фотоблогу шоумен висловився, що зараз він почувається дуже щасливим у шлюбі з українкою.

«У свої 32 я перебуваю в статусі люблячого чоловіка та майбутнього батька. У свої 32 я абсолютно щаслива людина», – заявив Дава.

До слова, одні з попередніх стосунків Манукяна завершилися далеко не найпозитивнішій ноті. Йдеться про його скандальне розставання з ексобраницею, співачкою Ольгою Бузовою. Путіністи крутили роман протягом півтора року й нібито зіграли весілля на Мальдівах. Але все ж з тріскотом розійшлися, коли Бузова заявила про аб'юз з боку обранця – часті побої та приниження й зради.

Зазначимо, Давид Манукян є активним путіністом. Він виступає на пропагандистських заходах, незаконно перетинав кордон України й окупованого Криму, тому був внесений до бази «Миротворець». Тим часом Марі Краймбрері продовжує розважати росіян за криваві рублі, коли частина її родичів досі живе в Україні під обстрілами.

Раніше українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ.

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