Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 32



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Фото: Reuters

Серед загиблих від землетрусу щонайменше одна дитина

В результаті землетрусу, який стався на острові Ломбок в Індонезії, загинули 32 людини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні дані.

Агунг Прамуджа, керівник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих в провінції Нуса Тенгара, яка включає Ломбок і сусідні острови повідомив Reuters, що 32 людей були підтверджені мертвими, багато з північних та західних районів Ломбока.

За його словами, агентство все ще збирає дані про поранених.

Раніше стало відомо про 19 загиблих в результаті землетрусу.

Окрім того, було зруйновано багато будинків.

Епіцентр землетрусу був розташований за 18 кілометрів на північний схід від району північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів, передає агенція dpa. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів.

Найбільше струс був відчутний у столиці острова Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява. Землетрус змусив багатьох людей залишити свої будинки.

Геологічна служба США попередила про можливість цунамі, але потім скасувала попередження. Місцеве управління з ліквідації наслідків стихійних лих попередило мешканців острова триматися подалі від прибережних районів та берегів річок.

Новий землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей дістали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.