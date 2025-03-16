Головна Світ Політика
search button user button menu button

Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування

Андрій Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
Деталі розслідування заплановано опублікувати вже сьогодні ввечері
фото: Главком

Розслідувачі "зламали" секретну валізку Путіна

Український телеканал анонсував розслідування "секретної валізки Путіна", про яку вже давно "ходять легенди". Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост журналістки і ведучої ТСН.Тиждень Алли Мазур.

«Ви ж пам’ятаєте ту секретну валізку, яку спеціальний охоронець! – постійно носить за Путіним, ретельно збираючи всі його… виділення, якщо чемною мовою? Чому так ревно охороняють росіяни гівно свого фюрера? Які секрети бояться видати? Версій було чимало... І от - те, що Путін приховував понад усе, більше не таємниця», – розповідає Алла Мазур.

Рослідувачі телеканалу провели розслідування і анонсують розкриття двох секретів Кремля.

«Ми зламали особистий кабінет путіних у російській генетичній лабораторії - і добралися до ДНК цього клану. І ця інформація розкриває зразу ДВА найбільших секрети Кремля! Путін і так зараз крутиться, як вуж на сковорідці. А те, що дізналася наша Іра Прокоф’єва – може створити йому ще більше проблем», – зазначила Мазур.

Деталі розслідування заплановано опублікувати вже сьогодні ввечері.

Нагадаємо, Чому перемир'я неможливе? Росія хоче диктувати умови, а не шукати мир. Війна РФ проти України – не за території, а те якою має бути Україна. Як бачимо, ініціатива досить швидко назад повернулася у США, і далі почала задіюватися «колода карт». У вигляді рішень повернути Україні військову допомогу і включити додаткові банківські обмеження проти РФ (непродане рішення про винятки).

Читайте також:

Теги: путін розслідування Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Росія намагається грати в зволікаючу гру в Україні – Президент Фінляндії
Росія намагається грати в зволікаючу гру в Україні – Президент Фінляндії
Новий прем’єр-міністр Канади обговорив з Зеленським та Стармером шлях до миру в Україні
Новий прем’єр-міністр Канади обговорив з Зеленським та Стармером шлях до миру в Україні
Рубіо обговорив з Лавровим удари США по хуситах в Ємені
Рубіо обговорив з Лавровим удари США по хуситах в Ємені
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
Не продаємось: у Гренландії сотні людей протестували проти Трампа
Не продаємось: у Гренландії сотні людей протестували проти Трампа
«Голос Америки» припинив роботу: працівників відсторонили
«Голос Америки» припинив роботу: працівників відсторонили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
33K
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
15K
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
8699
Перемир'я України та Росії: що про це думають військові
2778
Російські дрони вбили журналістку «Укрінформу»: ЮНЕСКО зробило заяву

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua