Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
Розслідувачі "зламали" секретну валізку Путіна
Український телеканал анонсував розслідування "секретної валізки Путіна", про яку вже давно "ходять легенди". Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост журналістки і ведучої ТСН.Тиждень Алли Мазур.
«Ви ж пам’ятаєте ту секретну валізку, яку спеціальний охоронець! – постійно носить за Путіним, ретельно збираючи всі його… виділення, якщо чемною мовою? Чому так ревно охороняють росіяни гівно свого фюрера? Які секрети бояться видати? Версій було чимало... І от - те, що Путін приховував понад усе, більше не таємниця», – розповідає Алла Мазур.
Рослідувачі телеканалу провели розслідування і анонсують розкриття двох секретів Кремля.
«Ми зламали особистий кабінет путіних у російській генетичній лабораторії - і добралися до ДНК цього клану. І ця інформація розкриває зразу ДВА найбільших секрети Кремля! Путін і так зараз крутиться, як вуж на сковорідці. А те, що дізналася наша Іра Прокоф’єва – може створити йому ще більше проблем», – зазначила Мазур.
Деталі розслідування заплановано опублікувати вже сьогодні ввечері.
Нагадаємо, Чому перемир'я неможливе? Росія хоче диктувати умови, а не шукати мир. Війна РФ проти України – не за території, а те якою має бути Україна. Як бачимо, ініціатива досить швидко назад повернулася у США, і далі почала задіюватися «колода карт». У вигляді рішень повернути Україні військову допомогу і включити додаткові банківські обмеження проти РФ (непродане рішення про винятки).
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