Зеркаль розповіла про торг Росії за повернення до G7



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеркаль зауважила, що посольство України в Росії готове в будь-який момент підключитися до процесу звільнення бранців Кремля

Якщо Трамп і Макрон розглядають можливість повернення Росії до G7, то це вимагає від Путіна також якихось кроків, зауважила Зеркаль

Повернення українських військовополонених моряків та інших політв'язнів – предмет торгу за повернення Росії до G7.

Про це заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила «5 каналу».

Дипломат зауважила, що посольство України в Росії готове в будь-який момент підключитися до процесу звільнення бранців Кремля, але станом на вечір середи, 21 серпня, жодної офіційної інформації російська сторона не надала.

«Розмова – на рівні президентів. І це питання знаків і кроків. Якщо сьогодні пролунали заяви про те, що президент Трамп і президент Макрон розглядають можливість повернення Росії до клубу великих держав, то звичайно, це вимагає від президента Путіна також якихось кроків, про які йшлося на зустрічах із президентом Трампом або президентом Макроном. І повернення наших полів'язнів і моряків, звичайно, завжди обговорюється на всіх політичних рівнях», – сказала Зеркаль.

До слова, російський адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що питання обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.

Нагадаємо, речниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що заява президента України Володимира Зеленського щодо повернення РФ у G8 є безглуздою.

Як відомо, у своїй заяві Зеленський сказав, що «повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову посісти своє місце у порядку денному високої дипломатії».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

Німецький уряд не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення РФ до Великої вісімки.

Читайте також: Як Макрон та Путін Україну ділили