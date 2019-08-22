«Вам підсунули безглуздий набір букв». МЗС РФ відреагувало на заяву Зеленського



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Речниця МЗС РФ Марія Захарова запропонувала Зеленському його «по-братськи періодично консультувати» Фото: пресслужба президента України

Захарова, зокрема, заявила, звертаючись до президента України, що сигналів «чекають від вас, і не в соцмережах, а в реальності»

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають заяву президента України Володимира Зеленського про повернення РФ у G8 безглуздою.

Про це у Facebook написала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

«Шановний пане президенте України, вам підсунули безглуздий набір букв», - заявила Захарова.

«Буду вас по-братськи періодично консультувати, доки ви не укомплектували МЗС України. А то якось ніяково навіть: начебто, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи», - написала вона, розкритикувавши заяву Зеленського.

Захарова, зокрема, заявила, звертаючись до президента України, що сигналів «чекають від вас, і не в соцмережах, а в реальності».

Як відомо, у своїй заяві Зеленський сказав, що «повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову посісти своє місце у порядку денному високої дипломатії».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

Німецький уряд не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення РФ до Великої вісімки.